Лыжница Тихонова: за Большунова и Спицова болею больше, чем за себя

Юлия Тихонова входила в сборную России вместе с Юлией Чекалевой, Юлией Ивановой и Анастасией Доценко, которых Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил на Олимпиаду-2018 по подозрению в нарушении антидопинговых правил, а сейчас соревнуется в составе команды Белоруссии.



В женском командном спринте натурализованная спортсменка бежала в дуэте с Полиной Сероносовой и во многом из-за сломанной палки не сумела отобраться в финал.

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— В российских СМИ перед Играми составляли рейтинги спортсменов, выступающих под флагами других стран. Вас не упомянули — обидно?

— Нет. Не вспоминают, их право. Самое главное, в России теперь есть о ком говорить применительно к лыжам. Наши ребята — большие молодцы. Я горжусь, что они приехали сюда. Уже один только факт прибытия в Пхенчхан — огромное дело, учитывая известные обстоятельства. Ну а когда еще и медали пошли...

Мне было очень приятно смотреть на улыбающиеся лица Дениса Спицова и Александра Большунова, Алексея Червоткина и Андрея Ларькова, девчонок. Считаю, их девизом было — бороться до конца.

Молодое поколение лыжников делает все возможное, чтобы достойно защитить честь нашей большой страны.

— Кстати, когда только началась история с наказанием российских спортсменов, наверное, выдохнули облегченно: как хорошо, что выступаю за другую страну и осталась в стороне от скандала?

— На чужом несчастье собственного счастья не построишь. Прекрасно знаю каждого лыжника, попавшего под санкции МОК, знакома с их работой на тренировках, представляю, каким трудом они заслужили свои регалии. Морально я с ними вместе. С ними горевала и очень расстроилась случившемуся. Счастья у меня и близко не было.

— Лидеров на Олимпиаду не пустили, а приехавшая вместо них молодежь, как говорится, «жжет». Почему такое возможно?

— Знаете, случайностей здесь быть не может. И неожиданными их успехи являются только для тех, кто не следит за лыжами постоянно. Только недавно обсуждала выступления ребят со своим тренером. Пришли к выводу: мы, опытные спортсмены, люди по большей части загнанные. Нас постоянно ставят в рамки: ты должен то-то и то-то... Давят психологически.

А молодежь приходит с горящими глазами, не зная, что это значит — быть всем должным. Над ними не довлеет необходимость достижения результата любой ценой, и они действуют непринужденно, совсем как дети.

Если уместно такое сравнение, новое поколение наших лыжников занимается творчеством. Нас же заставляли «пахать» — как чернорабочих... Молодежь у нас крутая!

— Выступаете вы за Белоруссию. А живете, получается, на два дома?

— Большей частью на родине, естественно.

— Каково это вообще – быть легионером? Местные лыжницы часом не точат зубы на вас: мол, приехала из-за границы и занимает чужое место?

— Бывает такое, да. А руководство относится хорошо.

У меня нет никаких привилегий, мы на равных с белорусскими ребятами. Со всех одинаковый спрос.

— В олимпийской деревне со знакомыми российскими атлетами пересекаетесь?

— Да, и у нас прекрасные отношения. Мы одна команда, одна страна, которую я не разделяю. Кроме того, и цель у всех тоже одна.

— То есть, когда на лыжне Большунов со Спицовым, вы за них болеете?

— Всегда! Наверное, даже больше, чем за саму себя.

— Что вам понравилось на Олимпиаде, а что разочаровало?

— Кроме собственного бессилия, здесь ничего разочаровать не может.

Гонка в командном спринте мне не особо удалась, поскольку в самом начале сломала палку. И чтобы ликвидировать образовавшееся отставание, затратила много сил.

Не скажу, что сделала все, что смогла.

— Вы прежде всего специализируетесь на длинных дистанциях, выигрывали легендарную Марчалонгу на 70 км. В Пхенчхане делаете ставку на 30-километровый масс-старт?

— Верно, очень на него надеюсь и для достойного результата сделаю все, на что способна.

— На Играх вы дебютировали в 31 год. Примерно так себе все и представляли?

— Представляла по-другому, гораздо серьезнее, страшнее. Оказалось же все как всегда: привычные соревнования, знакомые лица. Мне здесь очень нравится.

— Этапы Кубка мира сравнимы с Олимпиадой?

— Да, но там обстановка напряженнее.

Здесь более расслабленная атмосфера, поскольку гонки распределены в календаре на комфортное расстояние друг от друга.

Спортсмены не такие загнанные, как обычно. Спокойные и даже веселые.

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