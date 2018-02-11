Фигуристка Медведева выиграла короткую программу с рекордом мира

— Как вы оцениваете выступление российских фигуристов на Играх? На данный момент мы с 39 очками занимаем второе место в командном турнире после Канады (45).

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Серебряный призер Олимпийских игр — 2002 в танцах на льду Илья Авербух: Ребята выступают на твердую четверку. Конечно, надо поздравить нашу спортивную пару — Евгению Тарасову и Владимира Морозова, которые в короткой программе выступили просто блестяще, обыграв одних из своих главных конкурентов из Германии Алену Савченко и Бруно Массо. Ребята, по сути, вернули Россию в борьбу за медали командного турнира по фигурному катанию.

Также хочется отметить выступление Евгении Медведевой в короткой программе командного турнира. Здесь важен не столько мировой рекорд, сколько ее безошибочное выступление. Браво Жене! Она также привела нашу команду на ступень выше — мы стали теперь вторыми.

Обязательно надо поздравить с хорошим выступлением в танцах на льду Екатерину Боброву и Дмитрия Соловьева, которые заняли третье место в короткой программе. Мы могли рассчитывать и на чуть более высокое место, но тут уже началась борьба с американцами (Майя и Алекс Шибутани стали вторыми, обогнав отечественных фигуристов менее чем на балл. — «Газета.Ru»).

Неудачное выступление Михаила Коляды в короткой программе среди одиночников, скорее всего, лишило нас возможности бороться за золото в командном турнире.

Впереди еще три вида. В них у канадцев очень большие шансы на золото в танцах на льду, а нам особо негде отыгрываться. Но борьба за второе место тоже немаловажна. К тому же можно ожидать ошибок или провала от канадской команды. Все может произойти — в мужском или в женском катании.

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров: На самом деле ребята — молодцы, впереди борьба, все возможно. И у нас фантастический состав девочек, которые могут бороться за золото в индивидуальных соревнованиях. Конечно же, Медведева, которая установила мировой рекорд сегодня, — героиня. Будем надеяться, что все так и будет дальше продолжаться. На хрупких плечах наших девочек сегодня мы занимаем второе место.

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова: По-моему, все идет очень хорошо.

Женя Медведева сегодня катала просто гениально, мы все расплакались от ее выступления.

— Коляде предстоит выступать в произвольной программе командного турнира после провала в короткой. Сможет ли он реабилитироваться?

И.А.: Вопрос не в реабилитации Коляды. Миша просто должен показать то, что может. В командном турнире многие основные бойцы сборных не выступают — копят силы на индивидуальный турнир. Я не вижу соперника, который мог бы помешать Коляде выиграть произвольную программу.

Опасны могут быть разве что американцы — я не знаю, кто у них будет выступать, может, Натан Чен.

А так Мише все по плечу. Думаю, он возьмет себя в руки и принесет в копилку команде больше всего очков. А дальше уже пойдет личный турнир, где все начнется с нуля, и у Коляды будут все шансы откататься хорошо.

Главное — победить свою психологию.

Р. К.: Возможно, и удастся, но я сомневаюсь, что Коляда сможет бороться за попадание в тройку в мужском одиночном катании. Но вот по общему количеству баллов наша команда вполне может выйти на первое место.

Н. Б.: Не знаю, сможет ли Коляда реабилитироваться, но я на это надеюсь и верю в него.

— Ожидали ли вы, что Медведева установит мировой рекорд в короткой программе?

Р. К.: Медведева — лидер женского одиночного катания во всех смыслах этого слова, поэтому было важно, чтобы она справилась со своими нервами. Но

Женя настолько стабильно выступает и подтверждает, что на сегодняшний день она лучшая, что в принципе рекорда можно было ожидать.

Медведева — молодец, что показывает такие результаты на Олимпийских играх и катает просто блестяще, поэтому, дай Бог, чтобы и дальше у нее все получалось. Она заслуживает самой высокой награды.

Н. Б.: А почему нет? Медведева прекрасно каталась, она хорошо готова и становится все лучше и лучше. На самом деле никто про рекорды не думал, мы любим ее, обожаем и боготворим, и она откаталась просто замечательно, плюс к этому и судьи оценили ее отлично.

— Как вы считаете, выступление под нейтральным флагом влияет на результаты фигуристов?

И.А.: Думаю, нет. Ребята выходят на лед и делают ту работу, ради которой они тренировались. Все чувствуют поддержку нашей страны, знают, за какое государство они выступают, и флаг России — у них в сердце. На результате это точно никак не должно сказываться.

Р. К.:

Я думаю, нейтральный флаг не влияет абсолютно ни на что, потому что фигуристы, как зашоренная лошадь, бегут и делают свое дело.

Нельзя обращать внимание ни на что — на посторонние эмоции или на что-то еще. Это не должно отвлекать, иначе срывы неизбежны. Ты должен выполнять свою задачу, которую ты делаешь изо дня в день.

Уже после того, как ты выступишь и займешь первое или призовое место, можно думать о флаге. Но все и так прекрасно знают, откуда мы и что наша страна болеет за своих спортсменов. Поэтому ребята просто должны делать свое дело и не обращать внимания на эти политические игры, которые связаны с нашей страной.

Н.Б.:

Я надеюсь, что нейтральный статус не влияет. Надеюсь, что судьи относятся честно. Во всяком случае, была боязнь, что судить будут плохо, но в фигурном катании, к счастью, этого не происходит.

— Какие у вас ожидания от завтрашнего соревновательного дня, в котором будут разыграны медали в командных соревнованиях?

И.А.: Ключевым станет мужское одиночное катание. Многое будет зависеть от того, какой результат покажет Миша Коляда, а какой — канадцы и американцы. Это самый непредсказуемый вид. После мужского турнира станет более-менее понятен окончательный расклад.

Что касается остальных видов, то есть очень большие шансы на то, что Алина Загитова принесет золото нашей команде в женском одиночном катании. Тут будет очень важно, на какой позиции окажется канадка Кейтлин Осмонд.

Может, нам поможет итальянка Каролина Костнер, которая отодвинет ее пониже в таблице. В танцах на льду у канадцев Тесса Вирчу / Скотт Моир практически на сто процентов будет золото. Здесь значение будет иметь то, как выступят Боброва и Соловьев — займут они второе место или третье.

Р. К.: Ну, у нас завтра будет выступать Алина Загитова — фантастическая одиночница, которая так же, как и Евгения Медведева, может показать блестящий результат и, конечно же, с такими девочками можно рассчитывать на золото.

Н. Б.: Вы знаете, все будет зависеть от того, как откатаются канадские одиночники.

У нас будет шанс на золото в случае, если канадцы провалятся, а мы откатаемся хорошо. В данный момент Канада претендует на первое место.

Все будет зависеть от того, как откатаются люди; это честные соревнования.

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