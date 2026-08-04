«Крылья Советов» обыграли махачкалинское «Динамо» в Кубке России

«Крылья Советов» со счетом 2:1 обыграли махачкалинское «Динамо» в Кубке России

Самарские «Крылья Советов» на выезде обыграли махачкалинское «Динамо» в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Встреча завершилась со счетом 2:1.

На 15-й минуте счет в матче открыл игрок самарцев Денис Макаров. В самом начале второго тайма пенальти реализовал игрок махачкалинцев Владимир Хубулов. Чинеду Джеффри на 63-йй минуте точным ударом принес победы «Крыльям Советов».

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

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