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«Крылья Советов» обыграли махачкалинское «Динамо» в Кубке России

«Крылья Советов» со счетом 2:1 обыграли махачкалинское «Динамо» в Кубке России
ПФК «Крылья Советов»

Самарские «Крылья Советов» на выезде обыграли махачкалинское «Динамо» в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Встреча завершилась со счетом 2:1.

На 15-й минуте счет в матче открыл игрок самарцев Денис Макаров. В самом начале второго тайма пенальти реализовал игрок махачкалинцев Владимир Хубулов. Чинеду Джеффри на 63-йй минуте точным ударом принес победы «Крыльям Советов».

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Также в группе с «Динамо» и «Крыльями Советов» играю калининградская «Балтика» и петербургский «Зенит».

4 августа появилась информация о том, что систему персональной идентификации болельщиков (Fan ID) введут на всех стадионах клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в Кубке России с сезона-2027/28.

Ранее московские «Локомотив» и ЦСКА объявили составы на матч Кубка России.

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