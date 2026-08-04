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«Локомотив» и ЦСКА объявили составы на матч Кубка России

Стали известны составы «Локомотива» и ЦСКА на матч Кубка России
Александр Вильф/РИА Новости

Московский «Локомотив» и ЦСКА объявили составы на Кубок России группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Сильянов, Джикия, Батраков, Руденко, Раков, Морозов, Вера, Щетинин, Коваленко.

ЦСКА: Бориско, Гайич, Лукин, Абдулкадыров, Рейс, Алвес, Глебов, Мусаев, Баринов, Кисляк, Фиров.

Встреча начнется 4 августа в 20:45 по московскому времени. Также в группе с ЦСКА и «Локомотивом» играю «Ростов» и тольяттинской «Акрон».

Матч между «Ростовом» и «Акроном» завершилась со счетом 4:0 в пользу ростовчан. В начале первого тайма отличились Олакунле Олусегун и Ярослав Михайлов. Во втором тайме точными ударами отметились Имран Азнауров и Данила Прохин.

4 августа появилась информация о том, что систему персональной идентификации болельщиков (Fan ID) введут на всех стадионах клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в Кубке России с сезона-2027/28.

Ранее в московском «Спартаке» оценили судейство с грозненским «Ахматом».

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