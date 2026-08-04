Сенсация РПЛ стартует в Кубке: дерзкие «Крылья» сражаются с «Динамо». LIVE

Замена в составе «Динамо»: защитник Александр Сандрачук вышел вместо получившего травму Джапо, который в слезах отправился в подтрибунное помещение.
Опасно! Прошла подача в штрафную, и Крамарич нанес удар головой в упор, но Волк спас «Динамо» от пропущенного мяча!
Джапо, прихрамывая, покинул поле. Нас ждет вынужденная замена в составе «Динамо».
Макаров боролся за мяч с Джапо и ударил его по ноге, после чего защитник «Динамо» упал, схватившись за колено.
Олейников исполнил подачу на ближнюю штангу, и Ороз нанес плотный удар головой, но мимо ворот!
«Крылья» заработали угловой.
Матч начался!
Стартовый состав «Динамо»: Давид Волк, Кирилл Зинович, Андрес Аларкон, Сослан Кагермазов, Ян Джапо, Абдулпаша Джабраилов, Егор Смелов, Владимир Хубулов, Ражаб Магомедов, Джавад, Хазем Мастури.
Стартовый состав «Крыльев Советов»: Никита Кокарев, Дани Фернандес, Доминик Ороз, Иван Лепский, Томас Гальдамес, Фернандо Костанца, Максим Витюгов, Денис Макаров, Владислав Шитов, Иван Олейников, Мартин Крамарич.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Крылья Советов» проводят свой первый матч в Кубке России сезона-2026/27 и встречаются с махачкалинским «Динамо». Начало матча — в 18.30 мск.