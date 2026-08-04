Сенсация РПЛ стартует в Кубке: дерзкие «Крылья» сражаются с «Динамо». LIVE

Самарские «Крылья Советов», которые в первых двух турах Российской премьер-лиги (РПЛ) сенсационно отобрали очки на выезде у московского «Динамо» (0:0) и ЦСКА (1:1), стартуют в Кубке России. Самарцы играют на выезде против махачкалинского «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.