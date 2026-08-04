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Сенсация РПЛ стартует в Кубке: дерзкие «Крылья» сражаются с «Динамо». LIVE

Кубок России. Группа C. 1-й тур. «Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов». ОНЛАЙН
Алексей Филиппов/РИА Новости

Самарские «Крылья Советов», которые в первых двух турах Российской премьер-лиги (РПЛ) сенсационно отобрали очки на выезде у московского «Динамо» (0:0) и ЦСКА (1:1), стартуют в Кубке России. Самарцы играют на выезде против махачкалинского «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России. Группа C. 1-й тур
4 августа 2026, 18:30
Динамо Мх
Махачкала, Россия
1-й тайм
0 : 0
Крылья Советов
Самара, Россия
Стадион «Анжи-Арена», Каспийск, Россия
Главный судья: Сергей Чебан (Москва, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
'9

Замена в составе «Динамо»: защитник Александр Сандрачук вышел вместо получившего травму Джапо, который в слезах отправился в подтрибунное помещение.

'8

Опасно! Прошла подача в штрафную, и Крамарич нанес удар головой в упор, но Волк спас «Динамо» от пропущенного мяча!

'7

Джапо, прихрамывая, покинул поле. Нас ждет вынужденная замена в составе «Динамо».

'6

Макаров боролся за мяч с Джапо и ударил его по ноге, после чего защитник «Динамо» упал, схватившись за колено.

'4

Олейников исполнил подачу на ближнюю штангу, и Ороз нанес плотный удар головой, но мимо ворот!

'3

«Крылья» заработали угловой.

'1

Матч начался!

18:20

Стартовый состав «Динамо»: Давид Волк, Кирилл Зинович, Андрес Аларкон, Сослан Кагермазов, Ян Джапо, Абдулпаша Джабраилов, Егор Смелов, Владимир Хубулов, Ражаб Магомедов, Джавад, Хазем Мастури.

Стартовый состав «Крыльев Советов»: Никита Кокарев, Дани Фернандес, Доминик Ороз, Иван Лепский, Томас Гальдамес, Фернандо Костанца, Максим Витюгов, Денис Макаров, Владислав Шитов, Иван Олейников, Мартин Крамарич.

18:15

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Крылья Советов» проводят свой первый матч в Кубке России сезона-2026/27 и встречаются с махачкалинским «Динамо». Начало матча — в 18.30 мск.

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