Булыкин назвал главное открытие старта РПЛ

Российский нападающий Дмитрий Булыкин, выступавший за ведущие клубы РПЛ, знаменитые иностранные команды и сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» назвал главных фаворитов Российской премьер-лиги, отметив «Зенит», «Спартак» и «Краснодар», не потерявших очков в первых двух турах, а также высказался об открытии старта сезона.

«Эти команды, конечно, и будут бороться за чемпионство, и я думаю, что еще некоторые клубы добавятся. А «Динамо» (Махачкала) – молодцы. Я всегда симпатизирую Евсееву, смотрю за ним и очень рад, что у него получается добиваться таких результатов. Хотя это только начало чемпионата, не стоит слишком радоваться этому результату. Надо продолжать и брать очки. Тем более Евсеев может настроить команду на хороший сезон. Но еще многие подтянутся. Прошло всего два тура, кто-то забуксовал, еще пять-шесть туров есть, чтобы найти свою игру».

Махачкалинское «Динамо» в двух первых турах Премьер-лиги одержало две волевые победы, обыграв с одинаковым счетом 2:1 сначала воронежский «Факел», а затем и московский «Локомотив», бронзового призера предыдущего чемпионата.

Ранее легенда РПЛ назвал всех претендентов на чемпионский титул.