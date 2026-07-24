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Легенда РПЛ назвал всех претендентов на чемпионский титул

Экс-футболист Деменко: «Спартак» показал готовность бороться за титул РПЛ
Григорий Сысоев/РИА Новости

Легенда Российской премьер-лиги Максим Деменко, выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» поделился списком главных претендентов на чемпионский титул в стартующем чемпионате.

«Что касается Суперкубка, то многие специалисты думают: «Ну, это все-таки одна игра. А если взять чемпионат, то это все-таки немножко другое. По Суперкубку «Спартак» действительно показал хорошую игру, продемонстрировал отличную подготовку, дал качество. Но это одна игра, а чемпионат – 30 матчей. Сложно сейчас говорить, кто будет претендентом. Понятно, что претендовать на титул будут «Зенит», «Спартак», тот же «Краснодар» и, наверное, ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо». Может, кто-то еще из новичков выстрелит, как «Балтика» в том году. Но, чтобы понять круг кандидатов, должно пройти пять-шесть туров», — уверен Деменко.

Российский сезон стартовал матчем за Суперкубок страны, в котором «Зенит» обыграл «Спартак» в серии послематчевых пенальти, отыгравшись с одиннадцатиметрового в конце добавленного времени. РПЛ стартует 24 июля матчем ЦСКА – «Балтика».

Ранее легенда РПЛ назвал трех фаворитов чемпионата мира.

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