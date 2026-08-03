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Российские синхронистки выиграли чемпионат Европы

Российские синхронистки стали чемпионками Европы
Александр Вильф/РИА Новости

Российские синхронистки стали чемпионками Европы, победив в произвольной программе групп на турнире в Париже.

За сборную России выступали Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник, Кира Черезова, Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова.

Россиянки за свое выступление набрали 285,0346 балла. Вторыми стали испанки (282,3541), замкнули тройку итальянки (256,1558).

13 апреля World Aquatics приняла решение о допуске российских спортсменов к участию во всех соревнованиях под своей эгидой с национальным флагом и гимном. Ограничения, действовавшие с 2022 года, полностью сняты для спортсменов из России и Белоруссии. Российские атлеты смогут выступать в привычном статусе в плавании, прыжках в воду, синхронном плавании и водном поло.

На чемпионате Европы в Париже россияне выступают под нейтральным флагом.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. При этом часть федераций указала, что их позиция в отношении российских спортсменов останется неизменной.

Ранее российские синхронисты заявили, что их засудили на ЧЕ.

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