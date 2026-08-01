Российские синхронисты заявили, что их засудили на ЧЕ

Российские синхронисты Алина Румянцева и Захар Трофимов заявили, что их засудили на чемпионате Европе по синхронному плаванию, передает «Матч ТВ».

«Не знаю, что произошло. Там, где мы ожидали ошибок, их не было. Мне кажется, нас засудили. Мы бы обошли их всех. Это вызывает возмущение. Но пока я не пересматривал выступление», — сказал Трофимов.

Россияне получили за своё выступление 238,0834 балла и занял четвёртое место.

13 апреля World Aquatics приняла решение о допуске российских спортсменов к участию во всех соревнованиях под своей эгидой с национальным флагом и гимном. Ограничения, действовавшие с 2022 года, полностью сняты для спортсменов из России и Белоруссии. Российские атлеты смогут выступать в привычном статусе в плавании, прыжках в воду, синхронном плавании и водном поло.

Ранее россияне завоевали серебро в эстафете на чемпионате Европы.