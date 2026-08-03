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Спорт

Игрок «Спартака» отреагировал на возможный трансфер Даку

Игрок «Спартака» Литвинов: я не думаю о трансфере Даку
ФК «Рубин»

Футболист московского «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что не думает о трансфере Мирлинда Даку в команду, передает «Чемпионат».

«Что думаю о Даку? Ничего о нем не думаю. Давайте так: поживем — увидим. У нас впереди следующая игра. Жду ли я его к игре с «Оренбургом»? Я жду игру с «Оренбургом», — сказал Литвинов.

«Спартак» официальным письмом уведомили Рубин об активации опции выкупа 28-летнего нападающего. С игроком согласован 3-летний контракт.

В первом туре Российской премьер-лиги «Спартак» одолел «Родину». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 3:0. Во втором туре «Спартак» обыграл грозненский «Ахмат» (2:1).

«Спартак» в прошлом сезоне национального первенства занял четвертое место. В первом матче сезона команда сражалась за Суперкубок России с петербургским «Зенитом». Основное время кончилось со счетом 1:1, в серии пенальти петербуржцы оказались сильнее — 4:2.

Ранее тренер «Рубина» пожелал удачи Даку.

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