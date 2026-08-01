Тренер «Рубина» пожеал удачи Даку

Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига пожелал удачи нападающему клуба Мирлинду Даку, передает «Матч ТВ».

«Это был последний матч Даку за «Рубин»? Не знаю, посмотрим. Вы помните тот сезон, когда «Рубин» вернулся из Первой лиги и во многом благодаря Даку вышел на другой уровень. В любом случае мы желаем удачи Мирлинду и благодарим его», — сказал Артига.

31 июля появилась информация о том, что форвард переходит в московский «Спартак». «Спартак» официальным письмом уведомили Рубин об активации опции выкупа 28-летнего нападающего. С игроком согласован 3-летний контракт.

В первом туре Российской премьер-лиги «Спартак» одолел «Родину». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 3:0.

«Спартак» в прошлом сезоне национального первенства занял четвертое место. В первом матче сезона команда сражалась за Суперкубок России с петербургским «Зенитом». Основное время кончилось со счетом 1:1, в серии пенальти петербуржцы оказались сильнее — 4:2.

Ранее игроки «Рубина» качали Даку после матча с «Акроном».