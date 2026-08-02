Бывший тренер семи клубов РПЛ не исключил возвращения в Россию

Бывший главный тренер ряда клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) не исключил возвращения в Россию, передает «Чемпионат»..

«Возвращение в Россию? Почему нет? Никогда не говори «никогда», — сказал Божович.

Последним клубом 57-летнего черногорца в России был тульский «Арсенал», который он покинул в 2022 году. Также он известен по работе в столичных «Москве», «Локомотиве» и «Динамо», «Ростове», самарских «Крыльях Советов», пермском «Амкаре».

В сезоне-2013/14 он привел «Ростов» к победе в Кубке России, а семью годами ранее выводил пермский «Амкар» в финал этого турнира.

В качестве игрока выступал за югославские команды «Будучност» (Подгорица), «Црвена Звезда», нидерландские «Валвейк» и «Розендал», за команды из Индонезии, Кипра, Японии.

Ранее Божович высказался против девушек-арбитров в футболе.