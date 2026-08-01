Игроки «Рубина» качали Даку после матча с «Акроном»

Футболисты «Рубина» качали Даку на фоне слухов о его переходе в «Спартак»

После матча с тольяттинским «Акроном» во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ) игроки казанского «Рубина» подхватили 28-летнего нападающего Мирлинда Даку на руки и стали его качать.

Возможно, это связано с тем, что Даку провел свой последний матч за «Рубин». 31 июля появилась информация о том, что форвард переходит в московский «Спартак».

«Спартак» официальным письмом уведомили Рубин об активации опции выкупа 28-летнего нападающего. С игроком согласован 3-летний контракт.

В первом туре Российской премьер-лиги «Спартак» одолел «Родину». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 3:0.

«Спартак» в прошлом сезоне национального первенства занял четвертое место. В первом матче сезона команда сражалась за Суперкубок России с петербургским «Зенитом». Основное время кончилось со счетом 1:1, в серии пенальти петербуржцы оказались сильнее — 4:2.

Ранее «Рубин» одержал победу над «Акроном» в матче РПЛ.