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«Рубин» одержал победу над «Акроном» в матче РПЛ

«Рубин» обыграл «Акрон» во втором туре чемпионата России
Xiao Yijiu/XinHua/Global Look Press

Казанский «Рубин» обыграл тольяттинский «Акрон» во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Солидарность Самара Арена», завершилась с результатом 1:2. В составе победившей команды голами отметились Андерсон Арройо и Мирилинд Даку, которые забили мячи с разницей в четыре минуты — на 15-й и 19-й минутах. Единственный гол тольяттинского клуба на свой счет записал Арсений Дмитриев, который отличился на 29-й минуте с передачи Константина Марадишвили.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Ян Бобровский.

В турнирной таблице РПЛ «Рубин», для которого это первые очки в сезоне, поднялся на восьмую строчку. «Акрон» потерпел второе поражение подряд и идет последним.

В следующем туре национального первенства тольяттинский клуб сразится на выезде с московским «Локомотивом» 8 августа, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 18:00 по московскому времени. Казанская команда на следующий день примет «Оренбург», матч начнется в 20:30 мск.

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