Один из лидеров «Рубина» перешел в «Спартак»

Футболист казанского «Рубина» и сборной Албании Мирлинд Даку перешел в московский «Спартак», сообщает в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов.

Сумма трансфера составила €11 млн. «Спартак» официальным письмом уведомили Рубин об активации опции выкупа 28-летнего нападающего. С игроком согласован 3-летний контракт.

В первом туре Российской премьер-лиги «Спартак» одолел «Родину». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 3:0.

«Спартак» в прошлом сезоне национального первенства занял четвертое место. В первом матче сезона команда сражалась за Суперкубок России с петербургским «Зенитом». Основное время кончилось со счетом 1:1, в серии пенальти петербуржцы оказались сильнее — 4:2. Перед серией разгорелся скандал из-за отсутствия жеребьевки, с помощью которой определялись бы ворота, в которые игроки должны бить 11-метровые удары. «Спартак» в итоге затребовал переигровки матча, но ему было отказано.

Ранее «Спартак» отказался от подписания Артема Дзюбы.