В «Рубине» отреагировали на возможный переход лидера клуба в «Спартак»

Артига о переходе Даку в «Спартак»: эта ситуация не помогает «Рубину»

Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига высказался о возможном переходе Мирлинда Даку в московский «Спартак», заявив, что эта ситуация не помогает команде, передает «Матч ТВ».

«Вся эта ситуация никак не помогает команде. Много новостей и слухов. Мне бы очень хотелось, чтобы трансферное окно для нас закрылось в эти выходные», — сказал Артига.

В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ)«Спартак» одолел «Родину». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 3:0.

«Спартак» в прошлом сезоне национального первенства занял четвертое место. В первом матче сезона команда сражалась за Суперкубок России с петербургским «Зенитом». Основное время кончилось со счетом 1:1, в серии пенальти петербуржцы оказались сильнее — 4:2.

«Спартак» официальным письмом уведомили Рубин об активации опции выкупа 28-летнего нападающего. С игроком согласован 3-летний контракт.

Ранее футбольный эксперт назвал «Спартак» фаворитом РПЛ.