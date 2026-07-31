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Спорт

Футбольный эксперт назвал «Спартак» фаворитом РПЛ

Эксперт Созин назвал «Спартак» фаворитом РПЛ после трансфера Даку
Xiao Yijiu/XinHua/Global Look Press

Футбольный эксперт Андрей Созин отреагировал на вероятный трансфер нападающего казанского «Рубина» Мирлинда Даку в московский «Спартак», назвав москвичей фаворитами Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Разговоры о возможном уходе Даку в «Спартак» ходили давно. Но теперь, когда это случилось, думаю, «Спартак» стал фаворитом на победу в РПЛ. Для меня теперь именно так. «Спартак» трансфером Даку открыто заявляет — мы идём за золотом РПЛ», — заявил Созин.

В первом туре РПЛ«Спартак» одолел «Родину». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 3:0.

«Спартак» в прошлом сезоне национального первенства занял четвертое место. В первом матче сезона команда сражалась за Суперкубок России с петербургским «Зенитом». Основное время кончилось со счетом 1:1, в серии пенальти петербуржцы оказались сильнее — 4:2.

Ранее было изменено время начала матча «Спартак» — «Краснодар» в РПЛ.

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