В «Ростове» объяснили ситуацию с травмами лидеров

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Джонатан Альба после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Родины» заявил, что защитник Дмитрий Чистяков выбыл на длительный срок. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Чистяков, к сожалению, выбыл надолго. Он получил тяжелую травму на тренировке, очень жаль. Голенков — уже лучше, он ближе к восстановлению, возможно успеет на кубковый матч. Будет ли ротация в Кубке России? Да, мы планируем», — заявил Альба.

Встреча прошла 31 июля на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

В начале матча счет открыл игрок «Родины» Икер Посо. На 16-й минуте Иван Комаров сравнял счет с пенальти. На 52-й минуте Митя Крижан из «Родины» срезал мяч в собственные ворота. Через четыре минуты Андрей Лангович забил третий мяч «Ростова». Игрок «Родины» Артур Гарибян на 74-й минуте забил второй мяч «Родины». Окончательный счет матча установил Даниил Шанталий.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

«Родина» после двух туров не набрала очков. «Ростов» имеет в своем активе три балла.

Ранее в «Ростове» рассказали о желании взять пример с сборной Испании.