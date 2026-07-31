В «Ростове» рассказали, что хотят взять у сборной Испании

Тренер «Ростова» Альба рассказал, что хотел бы привить команде у сборной Испании

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Джонатан Альба после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московской «Родины» заявил, что у сборной Испании есть одно качество, которое он бы хотел позаимствовать для своей команды. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Есть концепции, над которыми мы работаем. Мы не можем просто взять и поставить «модный испанский футбол», но что-то концептуальное мы можем взять. В финале ЧМ-2026 победный мяч забил футболист со скамейки запасных — это то, чего хочу видеть я. Чтобы каждый запасной футболист был готов в любую минуту выйти и помочь команде», — заявил Альба.

Встреча прошла 31 июля на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

В начале матча счет открыл игрок «Родины» Икер Посо. На 16-й минуте Иван Комаров сравнял счет с пенальти. На 52-й минуте Митя Крижан из «Родины» срезал мяч в собственные ворота. Через четыре минуты Андрей Лангович забил третий мяч «Ростова». Игрок «Родины» Артур Гарибян на 74-й минуте забил второй мяч «Родины». Окончательный счет матча установил Даниил Шанталий.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

«Родина» после двух туров не набрала очков. «Ростов» имеет в своем активе три балла.

Ранее в «Родине» объяснили причины поражения от «Ростова».