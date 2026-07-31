Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Спорт

Исправиться за первый тур: «Родина» принимает «Ростов». LIVE

РПЛ. 2-й тур. «Родина» — «Ростов». ОНЛАЙН
Сергей Пивоваров/РИА Новости

В матче второго тура Российской премьер-лиги встречаются потерпевшие поражения на старте чемпионата московская «Родина» и «Ростов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига. 2-й тур
31 июля 2026, 20:00
Родина
Москва, Россия
Не начался
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Стадион «Арена Химки», Химки, Россия
Главный судья: Данил Набока (Краснодар, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
20:00

Встречу обслуживает бригада арбитров с 25-летним дебютантом РПЛ Данилом Набокой во главе.

19:55

А вот стартовый состав «Ростова» от его испанского наставника Джонатана Альбы:

Ятимов, Сако, Мелехин, Ногейра, Лангович, Миронов, Комаров, Мухин, Кучаев, Роналдо, Сулейманов.

19:50

Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Родины» испанец Хуан Диас:

Волков, Мещанинов, Дятлов, Крижан, Сокол, Фищенко, Посо, Рейна, Бакаев, Максименко, Тимошенко.

19:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче второго тура Российской премьер-лиги московская «Родина» принимает на своем поле «Ростов». Обе команды потерпели поражения в первом туре. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Champ text

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как бизнесу застраховаться от БПЛА и защитить имущество. Что делать уже сегодня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!