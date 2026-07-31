Исправиться за первый тур: «Родина» принимает «Ростов». LIVE

Встречу обслуживает бригада арбитров с 25-летним дебютантом РПЛ Данилом Набокой во главе.
А вот стартовый состав «Ростова» от его испанского наставника Джонатана Альбы:
Ятимов, Сако, Мелехин, Ногейра, Лангович, Миронов, Комаров, Мухин, Кучаев, Роналдо, Сулейманов.
Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Родины» испанец Хуан Диас:
Волков, Мещанинов, Дятлов, Крижан, Сокол, Фищенко, Посо, Рейна, Бакаев, Максименко, Тимошенко.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче второго тура Российской премьер-лиги московская «Родина» принимает на своем поле «Ростов». Обе команды потерпели поражения в первом туре. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.