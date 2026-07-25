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«Спартак» и «Родина» объявили составы на матч РПЛ

«Спартак» и «Родина» назвали стартовые составы на матч РПЛ
Александр Вильф/РИА Новости

Московские «Спартак» и «Родина» назвали стартовые составы на матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак»: Максименко, Бабич, Парада, Литвинов, Барко, Солари, Маркиньос, Умяров, Зобнин, Фернандеш, Угальде.

«Родина»: Волков, Мещанинов, Дятлов, Крижан, Сокол, Егорычев, Фищенко, Рейна, Бакаев, Артем Максименко, Тимошенко.

Встреча состоится в Москве на стадионе «Лукойл Арена», стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого назначен Рафаэль Шафеев.

«Родина» — дебютант РПЛ. Команда впервые в своей истории дошла до высшего дивизиона страны.

«Спартак» в прошлом сезоне национального первенства занял четвертое место. В первом матче сезона команда сражалась за Суперкубок России с петербургским «Зенитом». Основное время кончилось со счетом 1:1, в серии пенальти петербуржцы оказались сильнее — 4:2. Перед серией разгорелся скандал из-за отсутствия жеребьевки, с помощью которой определялись бы ворота, в которые игроки должны бить 11-метровые удары. «Спартак» в итоге затребовал переигровки матча, но ему было отказано.

Ранее бразильский футболист «Зенита» дал интервью на русском языке.

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