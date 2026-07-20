Месси оценил игру собственной сборной в финальном матче ЧМ-2026

Сборная Аргентины в финале чемпионата мира по футболу сыграла хуже Испании, заявил капитан аргентинцев Лионель Месси. Об этом сообщает телеканал ESPN.

По словам Месси, ему грустно, но он понимает, что испанцы были лучше. Аргентинцы, отметил их капитан, играли изо всех сил, но проиграли, и принимают это. Сборная Аргентины, подчеркнул Месси, не забудет все, что сделала до сих пор, и поблагодарил всю команду, игроков и страну.

20 июля сообщалось, что Месси не смог сдержать слез после того, как получил серебряную медаль чемпионата мира по футболу — 2026. Аргентина уступила Испании в финальном матче со счетом 0:1. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вручил серебряные медали проигравшей команде во главе с Месси, после чего принялся награждать победителей.

В этот же день стало известно, что ФИФА отказалась признавать Месси лучшим игроком ЧМ-2026.

Ранее стало известно, что Аргентина показала худший результат в истории ЧМ по ударам в финальном матче.