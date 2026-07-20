Аргентина показала худший результат в истории ЧМ по ударам в финальном матче

Аргентина не смогла пробить по воротам за 90 минут и установила антирекорд ЧМ

Футболисты сборной Аргентины не смогли нанести ни одного удара по воротам за 90 минут в финале чемпионата мира по футболу — 2026.

Это первый случай в истории, когда команда-финалист ЧМ не смогла организовать удар по воротам в основное время встречи. Также это худший показатель по ударам за 90 минут на текущем чемпионате мира.

Ранее антирекорд ЧМ-2026 по ударам в основное время встречи принадлежал трем командам — Катару (эта сборная нанесла два удара в матче против Канады), Тунису (тоже два удара — против Японии) и Гане (два удара против Англии).

Футболисты сборной Аргентины смогли нанести первый удар по воротам только в дополнительное время финального матча.

Во втором экстра-тайме, на 117-й минуте, Лионель Месси нанес удар из-за пределов штрафной, но попал в голову Микелю Мерино.

Встреча завершилась победой сборной Испании со счетом 1:0 благодаря голу Феррана Торреса. «Газета.Ru» провела подробную текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Месси побил рекорд в финале ЧМ-2026.