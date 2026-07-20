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Месси расплакался после получения серебряной медали ЧМ-2026 и ушел с поля

Месси заплакал, глядя на празднование испанцев после финала ЧМ-2026
Reuters/Vincent Carchietta

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не смог сдержать слез после того, как получил серебряную медаль чемпионата мира по футболу — 2026.

До начала церемонии награждения обладатель восьми «Золотых мячей» пожимал руки испанцам и поздравлял их с победой.

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после матча
Mark J Rebilas/Reuters

Затем в ожидании вручения медалей Месси сидел в одиночестве на газоне и ни с кем не общался.

Лионель Месси после поражения в финале ЧМ-2026
REUTERS/Mike Segar TPX IMAGES OF THE DAY

Аргентина уступила Испании в финальном матче со счетом 0:1. Президент США Дональд Трамп вручил серебряные медали проигравшей команде во главе с Месси, после чего принялся награждать победителей.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получает серебряную медаль из рук президента США Дональда Трампа во время церемонии награждения
Lee Smith/Reuters

Когда капитан сборной Испании Родри поднял трофей и команда начала праздновать, Месси заплакал.

Немного посмотрев на празднование испанцев, капитан сборной Аргентины быстро ушел в подтрибунное помещение, опустив голову.

Лионель Месси плачет после поражения в финале ЧМ-2026
REUTERS/Agustin Marcarian TPX IMAGES OF THE DAY

Ранее ФИФА отказалась признавать Месси лучшим игроком ЧМ-2026.

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