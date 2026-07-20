Месси расплакался после получения серебряной медали ЧМ-2026 и ушел с поля

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не смог сдержать слез после того, как получил серебряную медаль чемпионата мира по футболу — 2026.
До начала церемонии награждения обладатель восьми «Золотых мячей» пожимал руки испанцам и поздравлял их с победой.
Затем в ожидании вручения медалей Месси сидел в одиночестве на газоне и ни с кем не общался.
Аргентина уступила Испании в финальном матче со счетом 0:1. Президент США Дональд Трамп вручил серебряные медали проигравшей команде во главе с Месси, после чего принялся награждать победителей.
Когда капитан сборной Испании Родри поднял трофей и команда начала праздновать, Месси заплакал.
Немного посмотрев на празднование испанцев, капитан сборной Аргентины быстро ушел в подтрибунное помещение, опустив голову.
Ранее ФИФА отказалась признавать Месси лучшим игроком ЧМ-2026.