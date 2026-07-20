ФИФА отказалась признавать Месси лучшим игроком ЧМ-2026

Капитан сборной Испании, опорный полузащитник Родри получил награду лучшему игроку чемпионата мира по футболу — 2026.

30-летний полузащитник принял участие во всех восьми матчах сборной Испании на чемпионате мира, выиграл 49 единоборств, заработал на себе девять фолов и показал точность передач 93,2%. Родри не смог отличиться голом или результативной передачей.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси также принял участие в восьми матчах ЧМ-2026 и записал на свой счет восемь забитых мячей и четыре голевых передачи. Он заработал на себе 20 фолов, выиграл 61 единоборство и показал точность передач 81,4%.

Кроме того, Месси довел число своих голов на чемпионатах мира до 21-го. Больше только у Килиана Мбаппе (22), который является лучшим бомбардиром в истории ЧМ.

В финале чемпионата мира Аргентина проиграла Испании со счетом 0:1. Единственный мяч забил нападающий «Барселоны» Ферран Торрес на 106-й минуте. «Газета.Ru» провела подробную текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Аргентина показала худший результат в истории ЧМ по ударам в финальном матче.