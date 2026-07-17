Аршавин раскрыл, получал ли когда-нибудь угрозы

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet заявил, что получал угрозы по ходу своей карьеры.

Он отметил, что они были связаны в том числе с агентскими делами.

«Ну, так вот, чтоб прям страшно, такого нет. Я когда ещё психую, мне, честно говоря, ничего не страшно. Сейчас я уже, к сожалению, не психую, поэтому всего боюсь», — указал экс-игрок.

В 1999 году Аршавин дебютировал на высшем уровне за «Зенит». После девяти лет в петербургской команде россиянин перешел в лондонский «Арсенал». Аршавин на протяжении четырех лет играл в Англии. В апреле 2009 года он стал лучшим игроком месяца в Английской премьер-лиге.

В 2012 году он вернулся в «Зенит» на правах аренды, а через год подписал полноценный контракт с петербургским клубом. В 2015 году полузащитник поиграл за «Кубань». Свою карьеру Аршавин завершил в 2018 году в клубе из Казахстана «Кайрат», за которой играл с 2016 года. После этого он начал работать в структуре «Зенита» с января 2022 года в должности заместителя генерального директора по спортивному развитию. Он курирует молодежный футбол, включая Академию, «Зенит»-2 и молодежные команды, являясь фактически руководителем спортивной части Академии.

Ранее Аршавин сравнил полуфинал ЧМ с товарищеским матчем.