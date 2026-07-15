Аршавин сравнил полуфинал ЧМ с товарищеским матчем

Аршавин о матче Испании и Франции: чувство, что это была товарищеская игра

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин заявил, что матч полуфинала чемпионата мира между Испанией и Францией был похож на товарищескую встречу, передает «Матч ТВ».

«Сходил на полуфинал чемпионата мира, но чувство, что это был товарищеский матч хорошего уровня. Интриги и драматургии не было», — сказал Аршавин.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу сборной Испании.

На 22-й минуте счет ударом с пенальти открыл Микель Оярсабаль. В начале второго тайма счет удвоил Педро Порро.

Во втором полуфинале, который состоится 15 июля, сразятся за выход в финал сборные Англии и Аргентины.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее тренер сборной Франции раскритиковал судейство полуфинала ЧМ-2026.