«Сердце разрывается»: Мостовой о финале чемпионата мира

Мостовой о финале чемпионата мира: буду болеть за Испанию и Аргентину

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что в финале чемпионата мира между Испанией и Аргентиной будет болеть за обе команды.

«Две команды, которые у меня были в числе фаворитов, оказались в финале. Здесь у меня сердце разрывается. В Испании я провел много лет, жил там, у меня там живут дети. Испания мне ближе. Но и к Аргентине я испытываю теплые отношения. Со мной играло много аргентинцев, мы до сих пор в дружеских отношениях. Трудно будет разрываться. В Аргентине играет Мессии. Он гениальный футболист. Думаю, буду болеть за обе команды», — сказал Мостовой.

Финал состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США), начало запланировано в 22:00 мск. Матч за третье место между Англией и Францией пройдет 18 июля в Майами.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

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