Стало известно, кто будет судить финал ЧМ-2026

Словенский арбитр Славко Винчич назначен главным судьей финального матча чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины. Об этом сообщает на сайте Международная федерация футбола (ФИФА).

Ассистентами главного судьи станут уроженцы Словении Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Четвертым судьей назначен Адхам Махадме из Иордании, резервным судьей будет Мохаммад Аль-Калаф также из Иордании.

На чемпионате мира 2026 года Винчич работал главным арбитром на трех матчах: групповой этап Бразилия — Марокко (1:1), групповой этап Иордания — Алжир (1:2) и 1/16 финала Мексика — Эквадор (2:0). В этих матчах он показал семь желтых карточек и одну красную.

Финал состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США), начало запланировано в 22:00 мск. Матч за третье место между Англией и Францией пройдет 18 июля в Майами.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Ранее стало известно об угрозе переноса финала ЧМ.