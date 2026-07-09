«Большая потеря»: травму игрока «Баварии» назвали проблемой Марокко

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита», московского «Спартака», «Краснодара» и сборной России, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался об отсутствии лидера сборной Марокко Исмаэля Сайбари в четвертьфинале против Франции.

«Когда состав все-таки уже наигран на протяжении определенного времени… Он, конечно, игрок основного состава, хотя у Марокко есть игроки, которые ждут своего шанса. Но это потеря, большая потеря», — подчеркнул Деменко.

Сайбари принял участие во всех пяти матчах Марокко на этом чемпионате мира, отметившись забитыми мячами в первых трех. В игре 1/8 финала против сборной Канады новичок мюнхенской «Баварии» был заменен из-за травмы задней поверхности бедра и не примет участия в оставшихся играх турнира.

Сборная Марокко на втором чемпионате мира дошла до четвертьфинальной стадии. На прошлом мундиале в Катаре марокканцы играли в полуфинале и тогда со счетом 0:2 уступили Франции, с которой на этот раз сыграют на один раунд раньше.

Ранее сборная Марокко по пенальти обыграла Нидерланды.