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ЧМ-2026
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Cборная Марокко по пенальти обыграла Нидерланды

Cборная Марокко по пенальти обыграла Нидерланды и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026
Daniel Becerril/Reuters

Сборная Марокко переиграла в серии пеенальти сборную Нидерландов в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 году.

Игра прошла на «Эстадио BBVA » в Монтеррее, основное время завершилось со счетом 1:1. В составе европейцев отличился Коди Гакпо, у африканской команыды забил Исса Диоп. В серии послематчевых ударов марокканцы обыграли оппонентов со счетом 3:2, решающий гол на счету Исмаэля Сайбари.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

В матче за выход в четвертьфинал сборная Марокко сыграет со сборной Канады.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с ФИФА по поводу переноса своих матчей из США в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее в Парагвае был объявлен выходной после победы над сборной Германии.

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