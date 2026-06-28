Семья аргентинского футболиста не выжила при землетрясении в Венесуэле

Венесуэльский ФК сообщил об обнаружении тел жены и детей своего игрока

Жена и двое детей аргентинского футболиста Лукаса Трехо не выжили при землетрясении в Венесуэле: их тела извлекли из-под завалов после 74-часовой поисковой операции. Об этом сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) клуб «Маритимо», в котором играет спортсмен.

В пресс-службе команды выразили глубокие соболезнования в связи с постигшей Трехо утратой.

«Мы просим с уважением отнестись к его семье и товарищам по команде», — говорится в заявлении.

Лукасу Трехо 38 лет, он выступает за венесуэльский ФК с февраля, поэтому перевез семью в эту страну.

Два мощный землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле вечером 24 июня. За ними последовали 430 афтершоков. В результате были разрушены жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.

По последним данным, не выжили 1430 человек, пострадали более 3,2 тысячи. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования по поводу трагедии. Москва предложила Каракасу помощь в ликвидации последствий ЧП.

Ранее ЕС выделил Венесуэле помощь после землетрясения.