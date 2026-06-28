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Политика

Евросоюз выделил помощь Венесуэле после землетрясения

Каллас: Евросоюз выделил €5 млн для поддержки Венесуэлы после землетрясения
Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

Евросоюз (ЕС) выделил €5 млн для поддержки Венесуэлы после землетрясения. Об этом в соцсети X сообщила глава европейской дипслужбы Кая Каллас.

«Мы задействовали европейский механизм гражданской защиты, и несколько государств-членов оперативно направили поисково-спасательные бригады, пожарных и медицинский персонал», — написала она.

По словам Каллас, поддержку спасателям в Венесуэле оказывает спутниковая система ЕС «Коперник», которая помогает направить помощь туда, где она нужна больше всего.

Вечером 24 июня в Венесуэле произошли землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом менее минуты. Они стали одними из самых крупных в республике за последние сто лет.

В настоящий момент число жертв природного бедствия достигло 1430 человек. Власти страны зафиксировали 3142 семьи, оставшиеся без крова, для которых организованы временные убежища и предоставляется необходимая поддержка.

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что медики провели более 12 тысяч выездных консультаций в пострадавших районах, более пяти тысяч человек получили помощь в пунктах первичного медицинского осмотра.

Ранее сейсмологи оценили вероятность новых афтершоков в Венесуэле.

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