Бейсджампер совершил уникальный прыжок с башни Москва-Сити ко Дню России

Спортсмен-экстремал Сергей Бойцов прыгнул с парашютом с башни «Меркурий», расположенной в деловом центре Москва-Сити. Бейсджампер приурочил это событие ко Дню России, сообщили в пресс-службе Росмолодежи.

Высота башни составляет 338 метров.

В организации добавили, что акция спортсмена к празднику прошла также в поддержку Международного фестиваля молодежи, который пройдет в 2026 году в Екатеринбурге. Кроме того, это первый официальный бейс-прыжок со здания с дымовой шашкой в России, добавили в Росмолодежи.

Сергей Бойцов — профессиональный спортсмен-экстремал, бейсджампер, многократный рекордсмен мира, член Федерации воздухоплавательного спорта России и генеральный директор компании «Создан небесами».

12 июня в Российской Федерации ежегодно отмечается государственный праздник — День России. Именно в эту дату в 1990 году была принята декларация о суверенитете РСФСР.

С праздником россиян поздравили иностранные лидеры. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусы всегда шли с россиянами рука об руку «на многовековом героическом пути». Лидер КНДР Ким Чен Ын в свою очередь в своем поздравлении пожелал президенту РФ Владимиру Путину удачи и побед, а также отметил братство народов двух государств.

Ранее россиянам напомнили о мини-каникулах в честь Дня России.