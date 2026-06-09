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Известный теннисист выпил пива во время матча и попал на видео

Теннисист Вавринка выпил пива во время матча

Известный швейцарский теннисист Стэн Вавринка выпил пива во время матча.

Спортсмен готовился к подаче, повернулся к трибуне, подошел к болельщику и попросил у него бутылку пива, после чего сделал из нее несколько глотков под аплодисменты болельщиков.

Вавринка является трехкратным победителем турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.

В январе 2026 года Вавринка установил рекорд по числу пятисетовых матчей (49) на турнирах Большого шлема.

В матче второго круга Australian Open Вавринка обыграл француза Артюра Жеа со счетом 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6 (10:3). На турнирах Большого шлема Вавринка сыграл 49 пятисетовых матчей. До этого рекорд принадлежал его соотечественнику Роджеру Федереру (48).

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

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