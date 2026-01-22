40-летний теннисист побил рекорд Федерера

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка установил рекорд по числу пятисетовых матчей (49) на турнирах Большого шлема.

В матче второго круга Australian Open Вавринка обыграл француза Артюра Жеа со счетом 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6 (10:3). На турнирах Большого шлема Вавринка сыграл 49 пятисетовых матчей. До этого рекорд принадлежал его соотечественнику Роджеру Федереру (48).

В третьем круге Australian Open Вавринка встретится с Тейлором Фрицем из США.

Australian Open 2026 года проходит с 18 января по 1 февраля.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

14 января теннисист-любитель Джордан Смит выиграл выставочный турнир 1 Point Slam, который прошел перед началом Australian Open.

