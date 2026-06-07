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Александр Зверев выиграл «Ролан Гаррос»

Звереви обыграл Каболли в финале «Ролан Гаррос»
Guglielmo Mangiapane/Reuters

Теннисист из Германии Александр Зверев стал победителем «Ролан Гаррос», обыграв в финале итальянца Флавио Каболли.

Встреча, которая продлилась 4 часа 19 минут, завершилась со счетом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1 в пользу Зверева. Немецкий теннисист выиграл первый турнир «Большого шлема» в карьере.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

6 июня победительницей «Ролан Гаррос» стала россиянка Мирра Андреева.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Андреева рассказала, как провела ночь после победы на «Ролан Гаррос».

 
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