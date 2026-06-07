Андреева рассказала, как провела ночь после победы на «Ролан Гаррос»

Андреева: после победы на «Рола Гаррос» я поздно уснула

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала на YouTube-канале «Больше!», что поздно вернулась из ресторана после победы на «Ролан Гаррос».

«Заснуть смогла. Мы правда достаточно поздно вернулись из ресторана, праздновали. Вернулись в отель достаточно поздно, мне кажется, в 1:30, 2 часа ночи. Пока мы с мамой ещё поговорили, посидели, полежали. И потом я в целом достаточно быстро уснула», — сказала Андреева.

В финальном матче «Ролан Гаррос» Андреева обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньску и впервые в карьере выиграла турнир серии «Большого шлема». Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.

Андреева ранее выходила в полуфинал турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и дважды в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); она — победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее в России ответили на сравнение Андреевой и Шараповой.