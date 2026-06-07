Вице-президент ФТР объяснил причину победы Андреевой на «Ролан Гаррос»

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко заявил, что Мирра Андреева уверенно провела финальный матч «Ролан Гаррос», сообщает «Чемпионат».

«Мирра провела свой главный матч очень уверенно, играя в свой теннис, сумев справиться с эмоциями и волнением. На мой взгляд, успех и триумф пришли к Андреевой именно тогда, когда она к этому была полностью готов», — сказал Селиваненко.

В финальном матче «Ролан Гаррос» Андреева обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньску и впервые в карьере выиграла турнир серии «Большого шлема». Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.

Андреева ранее выходила в полуфинал турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и дважды в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); она — победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее Андреева рассказала, как провела ночь после победы на «Ролан Гаррос».