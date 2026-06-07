Финал «Ролан Гаррос»: Коболли против Зверева. LIVE

16:53

Зверев снова агрессивно вцепился в гейм на подаче Коболли и заставил того ошибаться, поведя 15:30. Впрочем, итальянец справился с давлением и сравнял счет... Однако арбитр спустился с вышки и показал, что подача не попала в корт. А в розыгрыше со второй итальянец ошибся под давлением — 15:40 и снова два брейк-пойнта. И в следующем розыгрыше со второй подачи итальянец пробил в сетку — 1:4, Зверев впереди с двумя брейками.