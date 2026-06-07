Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Спорт
ТВЗ

Финал «Ролан Гаррос»: Коболли против Зверева. LIVE

«Ролан Гаррос». Мужчины. Финал. Коболли (Италия) — Зверев (Германия). ОНЛАЙН
REUTERS

В финале «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде встречаются итальянец Флавио Коболли и Александр Зверев из Германии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Трансляция
Автообновление
17:22

Зверев отвечает еще одним геймом под «ноль» — 2:3.

17:19

Снова лишь один розыгрыш проиграл Коболли на своей подаче — 2:2.

17:16

Гейм под «ноль» от Зверева — 1:2.

17:12

Коболли ответил тем же, лишь одно очко отдал сопернику на своей подаче — 1:1.

17:09

Быстро и уверенно Зверев взял гейм на своей подаче на старте второго сета — 0:1.

17:03

Очень уверенный первый сет от Зверева, полное доминирование — 0-1.

17:02

Зверев решил не дожидаться своей подачи на сет и попробовал на него принять. Вел 0:15, 15:30, а на 30:40 заработал сетбол! И реализовал его — 1:6.

16:59

Не сдается Коболли, повел плотную борьбу на подаче Зверева, повел 15:30, однако под давлением в двух следующих розыгрышах пробил в сетку и в следующем из обороны, обводя через коридор, чуточку не докрутил до линии — 1:5.

16:53

Зверев снова агрессивно вцепился в гейм на подаче Коболли и заставил того ошибаться, поведя 15:30. Впрочем, итальянец справился с давлением и сравнял счет... Однако арбитр спустился с вышки и показал, что подача не попала в корт. А в розыгрыше со второй итальянец ошибся под давлением — 15:40 и снова два брейк-пойнта. И в следующем розыгрыше со второй подачи итальянец пробил в сетку — 1:4, Зверев впереди с двумя брейками.

16:49

Зверев уверенно повел гейм на своей подаче, вел 30:0 и 40:15, однако неудачно пошел к сетке и нарвался на обводку от соперника. Но смог закрыть гейм подачей — 1:3.

16:43

Лишь одно очко Коболли отдал Звереву на своей подаче. И долгих разменов не было — 1:2.

16:39

Очень уверенный гейм на своей подаче от Зверева — 0:2.

16:37

Очень напряженный первый гейм. Много розыгрышей, борьбы. Зверев повел 15:40, но не использовал оба брейк-пойнта. Тут же добился еще одного и снова не реализовал. После этого у Коболли была инициатива, но Александр отыграл геймбол, заработал еще брейк-пойнт и реализовал — 0:1.

16:27

Флавио Коболли выходит на первую в матче подачу.

16:20

Теннисты уже на корте, сейчас начнется разминка.

16:10

Четырежды встречались соперники, Зверев побеждал трижды. На грунте у них счет 2-1. На «Шлемах» еще не встречались.

16:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В финале «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде играют итальянец Флавио Коболли и Александр Зверев из Германии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

 
Теперь вы знаете
Принцип «Один Китай». Как КНР и Тайвань должен был навсегда помирить «Консенсус 1992 года»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!