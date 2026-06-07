Финал «Ролан Гаррос»: Коболли против Зверева. LIVE

Зверев отвечает еще одним геймом под «ноль» — 2:3.
Снова лишь один розыгрыш проиграл Коболли на своей подаче — 2:2.
Гейм под «ноль» от Зверева — 1:2.
Коболли ответил тем же, лишь одно очко отдал сопернику на своей подаче — 1:1.
Быстро и уверенно Зверев взял гейм на своей подаче на старте второго сета — 0:1.
Очень уверенный первый сет от Зверева, полное доминирование — 0-1.
Зверев решил не дожидаться своей подачи на сет и попробовал на него принять. Вел 0:15, 15:30, а на 30:40 заработал сетбол! И реализовал его — 1:6.
Не сдается Коболли, повел плотную борьбу на подаче Зверева, повел 15:30, однако под давлением в двух следующих розыгрышах пробил в сетку и в следующем из обороны, обводя через коридор, чуточку не докрутил до линии — 1:5.
Зверев снова агрессивно вцепился в гейм на подаче Коболли и заставил того ошибаться, поведя 15:30. Впрочем, итальянец справился с давлением и сравнял счет... Однако арбитр спустился с вышки и показал, что подача не попала в корт. А в розыгрыше со второй итальянец ошибся под давлением — 15:40 и снова два брейк-пойнта. И в следующем розыгрыше со второй подачи итальянец пробил в сетку — 1:4, Зверев впереди с двумя брейками.
Зверев уверенно повел гейм на своей подаче, вел 30:0 и 40:15, однако неудачно пошел к сетке и нарвался на обводку от соперника. Но смог закрыть гейм подачей — 1:3.
Лишь одно очко Коболли отдал Звереву на своей подаче. И долгих разменов не было — 1:2.
Очень уверенный гейм на своей подаче от Зверева — 0:2.
Очень напряженный первый гейм. Много розыгрышей, борьбы. Зверев повел 15:40, но не использовал оба брейк-пойнта. Тут же добился еще одного и снова не реализовал. После этого у Коболли была инициатива, но Александр отыграл геймбол, заработал еще брейк-пойнт и реализовал — 0:1.
Флавио Коболли выходит на первую в матче подачу.
Теннисты уже на корте, сейчас начнется разминка.
Четырежды встречались соперники, Зверев побеждал трижды. На грунте у них счет 2-1. На «Шлемах» еще не встречались.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В финале «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде играют итальянец Флавио Коболли и Александр Зверев из Германии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.