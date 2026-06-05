Журова оценила вероятность полного снятия спортивных санкций к Олимпиаде-2028

Сегодня прикладываются все усилия для снятия ограничений с российских спортсменов, в некоторых направлениях удается достичь положительных итогов. Однако некоторые федерации не решаются на такой шаг и ждут решения со стороны Спортивного арбитражного суда (CAS), заявила первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям, олимпийская чемпионка Светлана Журова.

«В некоторых федерациях так и просят! Чтобы не они сами принимали это решение, а их понудил Арбитражный суд», – заявила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

Комментируя возможность допуска россиян к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе без ограничений, Журова сообщила, что сейчас документы для вынесения решения уже направлены в правовую комиссию, в Минспорте отмечалось, что «процесс движется». Депутат подчеркнула, что возможность принять участие в Олимпиаде с флагом, гимном и полной командой очень важна для россиян. Сегодня, по ее словам, сигналы, поступающие от США, «внушают оптимизм».

«Надеюсь, что наши спортсмены будут выступать на международных соревнованиях как сборная России, — отметила депутат. — Наше возвращение очень важно для наших молодых спортсменов. Они наш спортивный олимпийский резерв».

Напомним, до этого Международная федерация гимнастики сняла ограничения с российских спортсменов, после чего они приняли участие в первом за последние годы международном турнире – чемпионате Европы. Также были сняты ограничения с российских и белорусских борцов, а в марте Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) призвала российских спортсменов быть готовыми к возвращению на международные соревнования.

Ранее Журова заявила о грядущих изменениях в спорте из-за контакта США и России.