Гимнастки РФ чуть не пропустили первый международный турнир после снятия санкций

Григорий Сысоев/РИА Новости

Российские гимнастки едва не пропустили чемпионат Европы – они рисковали опоздать на соревнование из-за отказа авиационных служб Болгарии согласовать чартерный рейс. Такой перелёт Федерация гимнастики России (ФГР) выбрала из-за нехватки билетов на регулярные рейсы из Стамбула, сообщает RT.

После отказа в согласовании чартера ФГР была вынуждена обратиться к Turkish Airlines, которая согласилась поменять рейсовый самолёт на борт большей вместимости. Благодаря этому сборная российских гимнасток смогла добраться до Варны, где состоится турнир. ФГР обратилась к авиакомпании с благодарностью за помощь в перелёте.

Вместе с тем многие российские СМИ не смогут освещать чемпионат, так как им отказались выдать визы в Болгарию, сославшись на «угрозу безопасности».

Чемпионат Европы будет проходить с 27 по 31 мая. Это первое крупное международное соревнование, в котором гимнастки из России примут участие на равных правах со всеми – с флагом и гимном своей страны.

Напомним, 18 мая стало известно, что российских гимнастов допустили до участия в международных турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) с национальным флагом и гимном. Отмена санкций касается всех пяти дисциплин, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика.

24 мая Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) признал решение World Gymnastics и включив в расписание турнира Российскую Федерацию, а не AIN2, как было до снятия ограничений.

Ранее экс-тренер сборной РФ высказалась о допуске российских гимнастов.

 
