Журова заявила о грядущих изменениях в спорте из-за контакта США и России

Российские спортсмены сегодня постепенно возвращаются на международную арену, а в ближайшей перспективе возможно, что на фоне потепления отношений США и России возобновятся программы студенческого обмена между странами. Об этом 360.ru заявила олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

По мнению Журовой, отношения России с западными странами постепенно улучшаются, и программы обмена студентами в этом направлении играют важную роль.

«Эти обмены нужны, чтобы студенты наши ездили туда и понимали лучше американцев. А американцы понимали и почувствовали здесь, с кем имеют дело», — заявила депутат.

Она также напомнила о возвращении спортсменов на международные соревнования, отметив, что постепенно возобновляется сотрудничество между спортивными федерациями. Это правильное направление, так как спорт не должен зависеть от политики – все должны иметь равные условия для того, чтобы проявить себя в честном турнире, подчеркнула Журова.

«Неважно, какого вероисповедания, какого пола человек, ты должен ему дать доступ в спорт», — заключила депутат.

Напомним, до этого Международная федерация гимнастики сняла ограничения с российских спортсменов, после чего они приняли участие в первом за последние годы международном турнире – чемпионате Европы. Также были сняты ограничения с российских и белорусских борцов, а в марте Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) призвала российских спортсменов быть готовыми к возвращению на международные соревнования.

Ранее Кабаева обратилась к российским гимнасткам после их выступления на ЧЕ.