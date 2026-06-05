Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Журова заявила о грядущих изменениях в спорте из-за контакта США и России

Депутат Журова: США и Россия вскоре могут возобновить студпрограммы обмена
РИА Новости

Российские спортсмены сегодня постепенно возвращаются на международную арену, а в ближайшей перспективе возможно, что на фоне потепления отношений США и России возобновятся программы студенческого обмена между странами. Об этом 360.ru заявила олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

По мнению Журовой, отношения России с западными странами постепенно улучшаются, и программы обмена студентами в этом направлении играют важную роль.

«Эти обмены нужны, чтобы студенты наши ездили туда и понимали лучше американцев. А американцы понимали и почувствовали здесь, с кем имеют дело», — заявила депутат.

Она также напомнила о возвращении спортсменов на международные соревнования, отметив, что постепенно возобновляется сотрудничество между спортивными федерациями. Это правильное направление, так как спорт не должен зависеть от политики – все должны иметь равные условия для того, чтобы проявить себя в честном турнире, подчеркнула Журова.

«Неважно, какого вероисповедания, какого пола человек, ты должен ему дать доступ в спорт», — заключила депутат.

Напомним, до этого Международная федерация гимнастики сняла ограничения с российских спортсменов, после чего они приняли участие в первом за последние годы международном турнире – чемпионате Европы. Также были сняты ограничения с российских и белорусских борцов, а в марте Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) призвала российских спортсменов быть готовыми к возвращению на международные соревнования.

Ранее Кабаева обратилась к российским гимнасткам после их выступления на ЧЕ.

 
Теперь вы знаете
Тарелка с надписью Russia в кукурузном поле. Что скрывается в рассекреченных архивах ФБР и Пентагона про НЛО
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!