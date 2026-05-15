В Госдуме заявили, что борьба без россиян никому не интересна

Журова: без россиян борьба никому не интересна
Пресс-служба Федерации спортивной борьбы России

Международные соревнования по борьбе неинтересны болельщикам без российских спортсменов. Такое мнение выразила депутат Госдумы Светлана Журова, обсуждая с «Газетой.Ru» полное снятие ограничений с российских борцов.

«Это стало возможным, во-первых, благодаря тому, что, несомненно, очень высок авторитет Владимира Путина. А результаты наших спортсменов очень высокие, и поддержка со стороны людей, интересующихся борьбой и единоборствами в России очень высока. Знаю, что [в международном сообществе] были разговоры, что без россиян борьба в мире не очень интересна. Это олимпийский вид, при этом это та дисциплина, к которой интерес падает во всем мире, кроме России. И ясно, что если Россию из этого спорта исключать, он очень многое теряет», — считает Журова.

Ограничения сняты не только с россиян, но и с белорусов. Российские борцы будут обозначаться в протоколах аббревиатурой RUS, белорусские — BLR. В случае завоевания золотых медалей на церемониях награждения будут исполняться гимны стран.

В конце февраля 2022 года МОК рекомендовал федерациям отстранить российских и белорусских атлетов. Однако некоторые международные федерации стали возвращать российским спортсменам право выступать на международной арене с российскими флагом и гимном. В частности, это коснулось самбо, дзюдо и бокса.

Ранее Мамиашвили назвал ошибку международных спортивных федераций.

 
