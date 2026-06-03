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Россиянка проиграла 114-й ракетке мира в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Калинская проиграла 114-й ракетке мира Хвалиньске в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
Benoit Tessier/Reuters

Российская теннисистка Анна Калинская уступила представительнице Польши Майе Хвалиньске, занимающей 114-е место в рейтинге WTA, в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

Встреча завершилась со счетом со счетом 6:7 (3:7), 3:6. Она продолжалась почти два часа. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

За выход в финал «Ролан Гаррос» 24-летняя полька поспорит с Ариной Соболенко (Беларусь) или Дианой Шнайдер (Россия).

В полуфинал «Ролан Гаррос» уже пробилась россиянка Мирра Андреева. Она поспорит за выход в финал с украинкой Майей Костюк.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее был назван главный претендент на победу на «Ролан Гаррос».

 
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