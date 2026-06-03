Навстречу рекорду: Калинская борется за полуфинал «Ролан Гаррос»

40:40. Освободила Калинская угол и получила туда мяч.
Брейк-пойнт. Влет от сетки под боковую играет Анна.
40:40. Не дотянулась полька до мяча на хафкорте.
40:30. Классно укоротила Майя, но россиянка добежала и отлично ответила вдоль сетки.
40:15. Сорвала удар полька, но мяч, упав на трос, приземлился на чужую половину.
30:15. Прием в сетку.
15:15. Неточный драйв играет Майя, за боковую.
15:0. Анна принимает в аут.
Поехали! Хвалиньская на подаче.
Соперницы на корте, началась разминка.
Игра поставлена первым запуском на корте Филиппа Шатрье и начнется немногим позже 12:00 мск.
Добрый день, уважаемые читатели! Анна Калинская играет с полькой Майей Хвалиньской в четвертьфинале «Ролан Гаррос»!