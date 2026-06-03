Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Спорт
ТВЗ

Навстречу рекорду: Калинская борется за полуфинал «Ролан Гаррос»

Теннис. Открытый чемпионат Франции, 1/4 финала. Анна Калинская (Россия) — Майя Хвалинска (Польша). ОНЛАЙН
Benoit Tessier/Reuters

Россиянка Анна Калинская может впервые в карьере выйти в полуфинал Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде, если победит польку Майю Хвалиньскую. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Трансляция
Автообновление
12:15

40:40. Освободила Калинская угол и получила туда мяч.

12:14

Брейк-пойнт. Влет от сетки под боковую играет Анна.

12:14

40:40. Не дотянулась полька до мяча на хафкорте.

12:13

40:30. Классно укоротила Майя, но россиянка добежала и отлично ответила вдоль сетки.

12:12

40:15. Сорвала удар полька, но мяч, упав на трос, приземлился на чужую половину.

12:12

30:15. Прием в сетку.

12:11

15:15. Неточный драйв играет Майя, за боковую.

12:11

15:0. Анна принимает в аут.

12:11

Поехали! Хвалиньская на подаче.

12:06

Соперницы на корте, началась разминка.

11:55

Игра поставлена первым запуском на корте Филиппа Шатрье и начнется немногим позже 12:00 мск.

11:50

Добрый день, уважаемые читатели! Анна Калинская играет с полькой Майей Хвалиньской в четвертьфинале «Ролан Гаррос»!

 
Теперь вы знаете
Удар по автобусу, запрет на выезд для чиновников и выходной для родителей выпускников. Что нового к утру 3 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!