Назван главный претендент на победу на «Ролан Гаррос»

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников назвал немца Александра Зверева основным претендентом на победу в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»). Его слова приводит «Чемпионат».

«Тот факт, что во второй неделе из десятки рейтинга всего два человека, не говорит ни о чем. Турнир интересный и непредсказуемый. Наверное, Зверев является основным фаворитом на победу. Но это не означает, что ожидаемое сбудется», — сказал Кафельников.

Все российские теннисисты завершили выступление в мужской сетке. Также из турнира вылетел первая ракетка мира Янник Синнер.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Андрей Рублев не смог пробиться в четвертьфинал «Ролан Гаррос».