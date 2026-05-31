Легенда сборной России: не сказал бы, что Сафонов превзошел Овечкина

Экс-футболист Кержаков: не сказал бы, что Сафонов превзошел Овечкина

Экс-нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков заявил, что голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов пока не превзошел хоккеиста Александра Овечкина, передает Sport24.

«Сафонов сейчас точно лучший российский футболист. Не сказал бы, что он превзошел Овечкина как главный спортсмен из нашей страны. Но в футболе Матвей однозначно номер один», — сказал Кержаков.

30 мая «ПСЖ» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв лондонский «Арсенал» Встреча состоялась на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Основное время матча завершилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл игрок «Арсенала» Кай Хаверц на 6-й минуте игры. «ПСЖ» сумел сравнять на 65-й минуте, когда Усман Дембеле реализовал пенальти. В дополнительное время команды голов не оформили. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты парижан — 4:3.

Сафонову по ходу первого тайма потребовалась медицинская помощь после того, как он столкнулся головой с Маркиньосом. Он смог продолжить игру и в итоге стал единственным россиянином, которому удалось выиграть этот турнир дважды.

Ранее жена Сафонова раскрыла, как сделала флаг России на финал Лиги чемпионов.