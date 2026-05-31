Жена Сафонова раскрыла, как сделала флаг России на финал Лиги чемпионов

kondraaa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Супруга российского вратаря французского «ПСЖ» Матвея Сафонова Марина в своем Telegram-канале рассказала, что флаг России, с которым она вышла на поле после финала Лиги чемпионов, был сделан из флажков, которые раздавали на стадионе.

«Поснимали вот эти палки, на которых держались флажки. И собственно, вот так был произведен наш флаг. Не потому, что нельзя, не потому, что мы там что‑то специально не взяли. Мы просто забыли. Так вот, чтобы развеять слухи хейтеров о том, что это мусорные пакеты: это не мусорные пакеты», — рассказала она.

30 мая «ПСЖ» обыграл «Арсенал» в финале Лиги чемпионов. Встреча состоялась на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Основное время матча завершилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл игрок «Арсенала» Кай Хаверц на 6-й минуте игры. «ПСЖ» сумел сравнять на 65-й минуте, когда Усман Дембеле реализовал пенальти. В дополнительное время команды голов не оформили. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты парижан — 4:3.

Сафонову по ходу первого тайма потребовалась медицинская помощь после того, как он столкнулся головой с Маркиньосом. Он смог продолжить игру и в итоге стал единственным россиянином, которому удалось выиграть этот турнир дважды.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Сафонов получил одну из самых низких оценок в «ПСЖ» за финал Лиги чемпионов.

 
