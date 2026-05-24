Финал Кубка России по футболу начался с минуты молчания

В финале Кубка России почтили память жертв атаки ВСУ на колледж в Старобельске

Финал Кубка России по футболу, в котором за победу борются московский «Спартак» и «Краснодар», начался с минуты молчания в память о погибших в Старобельске, передает ТАСС.

Агентство уточняет, что матч между командами проходит на столичном стадионе «Лужники».

В пятницу, 22 мая, украинские беспилотники самолетного типа атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске Луганской народной республики (ЛНР). Пятиэтажное здание, в котором находились 86 детей, обрушилось до второго этажа. Там произошел пожар. При этом погиб 21 человек, еще 42 пострадали.

В городе также были повреждены административные здания, магазины и частные дома. В Кремле назвали эту атаку чудовищной и подчеркнули, что ответственные за удар должны понести наказание. Правозащитники призвали ООН признать атаку на общежитие военным преступлением, а СК возбудил дело о теракте. 24 и 25 мая в ЛНР объявлен траур.

Ранее врачи пообещали сохранить ногу раненному при атаке на колледж в Старобельске.